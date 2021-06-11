أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد السبت والأحد من جريدة الصباح

“ملاحقة جنود إسبان ألقوا بقاصرين في البحر”… “الأمن يفك لغز اختراق بنك ألماني”… “العدوي تنحني للعاصفة”… “مداهمة فندقين راقيين بالبيضاء”…”النيابة العامة بسطات تنتقي المتابعات”… “إسبانيا تتجسس على مصابين بالناظور”… “مدريد تفشل في تأليب أوربا على الرباط”… ملف خاص بعنوان “”البواجدة”… سياسة “كوي وبخ”… “ضربة أخرى لحلم المونديال”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة تجدونها في عدد نهاية الأسبوع (السبت والأحد) من جريدة الصباح.