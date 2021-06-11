المغربي طنان في طريقه للانضمام لنادي فنربخشة التركي

يجري الدولي المغربي أسامة طنان نجم نادي فيتيس أرنهيم الهولندي، مفاوضات للانتقال إلى نادي فنربخشة التركي.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن أسامة طنان (27 سنة)، ورغم أن عقده مع ناديه الحالي لن ينتهي قبل 30 يونيو 2022، إلا أنه حل بتركيا أول أمس الأربعاء، من أجل التفاوض مع نادي فنربخشة، في أفق خوض تجربة جديدة في مساره الكروي.

وحسب مصادر إعلام محلية، أعرب الدولي المغربي عن رغبته في التعاقد مع النادي التركي، بعدما توصل مع مسؤوليه إلى اتفاق يقضي بالانتقال لصفوف فريقه الجديد، ابتداء من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي حال نجاح صفقة انتقال طنان إلى الدوري التركي، سيدخل اللاعب تجربة اللعب في تركيا لأول مرة، بعدما لعب في العديد من الدوريات الأوروبية، في هولندا رفقة هيرنيفن ثم هيراكليس ألميلو وأوتريخت، وحمل بعد ذلك قميص نادي سانت إتيان الفرنسي، ثم جاور لاس بالماس الإسباني، قبل العودة إلى هولندا للعب مع فيتيس أرنهيم.