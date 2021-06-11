بادرة اجتماعية … توزيع 10 دراجات بمدرسة الصحاري ببوسكورة

استضافت مدرسة “الصحاري” بأولاد صالح، نواحي بوسكورة، أخيرا، نشاطا رياضيا من تنظيم نادي “سيدي علي كينيتك” بتعاون مع “تيبو المغرب”، تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للدراجات، إذ قاما بتوزيع 10 دراجات هوائية جبلية، وهي مبادرة من شأنها أن تساهم بالتحسيس بأهمية استعمال الدراجة كوسيلة نقل لمواجهة الهدر المدرسي.

وتقول سلمى حمدوش، مديرة التسويق والتواصل بشركة “أولماس” للمياه المعدنية، “إننا فخورون بإطلاق أول مركز يمكن فتيات العالم القروي من الاستفادة من الأنشطة الرياضية بمنطقة أولاد صالح، ويستطيع مركز سيدي علي تيبو استقبال أزيد من مائة فتاة تتراوح أعمارهن بين 8 و14 عاما، لممارسة لعبة كرة القدم فوق أول ملعب معشوشب اصطناعي بالمغرب يتم إحداثه داخل مؤسسة تعليمية، فضلا عن تطوير المهارات المعرفية الأساسية لنجاحهن في المستقبل من خلال ورشات تربوية تهدف إلى تقوية روح القيادة واللغات والتنمية الذاتية “.

وتضيف سلمى حمدوش أنه “من خلال الشراكة الوطيدة بين فريق Sidi Ali-Kinetik Pro Cycling ومركز Tibu، يسعدنا أن نقدم لهؤلاء الفتيات دراجات هوائية لتعريفهن أكثر بهذه الرياضة الجديدة، وما يزيد من سعادتنا أكثر هو تمكن المستفيدات من تعلم قيادة دراجاتهن VTT في حصة واحدة، وهو ما يعكس مدى تعزيز ثقتهن بأنفسهن”.

وعرفت هذه الفعالية التربوية والرياضية، تنظيم حصص تدريبية لفائدة 40 فتاة وكذلك حصص “ماستر كلاص” لفائدة أزيد من 3 مدربين ومستفيدين من برنامج “انطلاقة”.

وعن هذه البادرة قال مروان آيت أوفقير المدير العام لفريق “سيدي علي كينيتك المحترف”، نيابة عن رئيس الفريق الحاج لحسن بوطيب: “إن فريقنا المحترف هو عبارة عن إلهام للمغاربة العاشقين لهذه الرياضة، كما أكد عن مدى أهمية استعمال الدراجة كوسيلة نقل لما لها من فوائد صحية ونفسية على صحة ممارسيها”.

من جهته أكد أمين زريات، المدير العام لـ Tibu Maroc، أن “تحرير طاقات المراهقات من خلال الرياضة موضوع ثمين وملح في هذا الوقت. نحن فخورون بأن ننفذ بالتعاون الوثيق مع شركائنا هذا العمل لتوزيع الدراجات بمناسبة اليوم العالمي للدراجات”.