مجلس الشورى البحريني ينتقد قرار البرلمان الأوربي بشأن المغرب

عبر مجلس الشورى بمملكة البحرين اليوم الجمعة عن أسفه للقرار الذي صدر أمس عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، مؤكدا أن القرار الأوروبي تضمن ملاحظات لا أساس لها من الصحة بشأن السياسات والآليات المتبعة من قبل المغرب في قضية الهجرة غير الشرعية.

وأكد المجلس في بيان عن تضامنه ومساندته المطلقة للمغرب ودعمه الكامل لكل الخطوات التي يتخذها في مجال الهجرة.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخصوص ا تجاه أوروبا، وتعزيز أطر حماية الأطفال والقاصرين من سوء المعاملة والاستغلال.