الملك يهنئ رئيس الكاميرون بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة الى رئيس جمهورية الكاميرون بول بيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي، في غمرة احتفال جمهورية الكاميرون بعيدها الوطني، أن أبعث الى فخامتكم بأحر تهانئي، مقرونة بأطيب متمنياتي للشعب الكاميروني بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم وازدهار”.

وأضاف جلالة الملك “إن ما يجمع بين بلدينا من روابط متينة قائمة على الأخوة الافريقية ليعد مكسبا هاما كفيلا بتوطيد علاقاتنا الثنائية”، مؤكدا “لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك، من أجل المضي قدما في تعزيز شراكتنا والارتقاء بها الى نموذج للتعاون الافريقي المتين والفاعل، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين، وبما يخدم السلم والاستقرار والتنمية المستدامة في قارتنا”.