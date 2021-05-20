أخبار 24/24
إطلاق مباراة وطنية للمساهمة في إقلاع السياحة الداخلية
تطلق وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والشركة المغربية للهندسة السياحية، اليوم الخميس، “المباراة الوطنية للأفكار المبتكرة من أجل المساهمة في إقلاع السياحة الداخلية”. وحسب بلاغ مشترك للمنظمين، فإن المباراة التي تنظم تفعيلا للاتفاقية الموقعة بين الأطراف في مارسأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.