الجامعة العربية ترحب بقرار الملك إرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني

رحبت جامعة الدول العربية الأربعاء، بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إرسال مساعدات طبية وإنسانية عاجلة إلى الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان بالمساعدات العربية العاجلة التي تقدمها الدول العربية من ضمنها المغرب، لقطاع غزة، في سبيل التخفيف من معانات الفلسطينيين والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الراهنة، والتي يتعرضون فيها للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال منذ 11 ماي الجاري على القطاع، والذي تسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة طالت كافة مناحي الحياة.

ورحبت بتنظيم حملات الدعم وتقديم مختلف أشكال العون المادي وحملات التبرع الرسمية والأهلية من كافة الدول العربية، بما يؤكد على دور وأهمية التضامن العربي في توفير مستلزمات الصمود ودعم القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني.

ودعت جامعة الدول العربية سائر الدول العربية والإسلامية والدول المناصرة للقضية الفلسطينية ببذل كافة الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني وحشد المساعدات الإنسانية والطبية لإغاثة الجرحى الفلسطينيين.

كما طالبت المجتمع الدولي الضغط على الإحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان بشكل فوري وفتح المعابر التي أغلقها جراء العدوان لوصول المساعدات الصحية والوفود الطبية، وتسهيل حركة الجرحى والمرضى لاستكمال علاجهم في المستشفيات التخصصية خارج قطاع غزة.