إطلاق خطة عمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول

أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ورئاسة النيابة العامة، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، اليوم الخميس بطنجة، خطة عمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول.

وجرى بهذه المناسبة تنظيم الاجتماع الأول لفريق العمل الميداني لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول بعمالة طنجة-أصيلة، والذي انعقد بمقر المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بمدينة البوغاز .

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بعد تشكيل خلية المساعدة الاجتماعية، وتعيين القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية ورئاسة النيابة العامة لنقط ارتكازها في فريق العمل الميداني ، الذي يتكون من ممثلي النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وممثلي المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، والتعاون الوطني، والأمن الوطني، والدرك الملكي، ومركز المواكبة لحماية الطفولة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ورئاسة النيابة العامة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، كانت قد أعلنت عن انطلاق خطة عمل حماية الطفولة من الاستغلال في التسول في مدن الرباط وسلا وتمارة، كتجربة نموذجية، بتاريخ 4 دجنبر من 2019.

ومكنت هذه التجربة، بعد مرور سنة على إطلاقها، من معالجة 142 حالة لأطفال ضحايا الاستغلال في التسول، تتوزع بين 79 من الإناث و63 من الذكور.

كما سبق وأن أعلنت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ورئاسة النيابة العامة، خلال اجتماع اللجنة المركزية لقيادة وتتبع الخطة بتاريخ 01 فبراير الماضي، عن توسيع التجربة لتشمل أربعة أقاليم وعمالات جديدة، المحتضنة للأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وهي طنجة ومكناس ومراكش وأكادير.

(ومع)