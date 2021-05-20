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بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على ارتفاع طفيف
افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم (الخميس)، على وقع ارتفاع طفيف، حيث ربح مؤشرها الرئيسي مازي 0,05 في المائة ليستقر في 12.209,32 نقطة.
ففي مستهل الجلسة، سجل مؤشر MSI20 ، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، نموا بـنسبة 0,09 في المائة ليستقر عند 997,86 نقطة، فيما ارتفع ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، ب 0,05 إلى 9.935,77 نقطة.
ومن جانبه سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” انخفاضا بنسبة 0,06 في المائة ليستقر عند 927,77 نقطة.