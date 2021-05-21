خاص
التازي: سنحدث صندوقا لدعم الاستثمار
التازي خلال التوقيع على اتفاقية مع عمدة المدينة (أرشيف)مدير مركز الاستثمار بالجهة قال إن حجم الاستثمار سجل ارتفاعا رغم ظرفية “كوفيد” أكد ياسين التازي، مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس مكناس، أن المركز وضع مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة في قلب إستراتيجيته، بتطوير عرض دعم شامل ومندمج بالنظر إلى هيمنتها فيأكمل القراءة »
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