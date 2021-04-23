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التامك…الاجتماع الأخير لمجلس الأمن والموقف الأمريكي المخيب للآمال
لمن يهمهم الأمر بوزارة الخارجية الأمريكية… لم يكن موقف الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاجتماع الأخير المغلق لمجلس الأمن حول نزاع الصحراء، المنعقد الأربعاء الماضي، في مستوى تطلعات المملكة المغربية، على خلاف موقفها السابق الشجاع والمتبصر المتمثل في اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء. لقد كان حريا بالولايات المتحدة اتخاذ موقف أوضحأكمل القراءة »
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