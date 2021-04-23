البيضاء .. تدشين مركز الصفاء لمواكبة الأشخاص المسنين

جرى، اليوم الجمعة بعمالة الحي الحسني بالبيضاء، تدشين مركز الصفاء لمواكبة ودعم الأشخاص المسنين، من أجل مساعدة كبار السن الذين يوجدون في وضعية هشاشة.

ويعد هذا المركز، الذي بلغت ميزانيته الإجمالية مليون درهم (700 ألف درهم لعمليات التهيئة و300 ألف درهم للتجهيزات الطبية والمكتبية)، ثمرة مساهمة نادي روتاري البيضاء مارينا (40 في المائة)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (10 في المائة)، والممولين (50 في المائة).

وتوكل عملية تدبير هذا المركز لجمعية الأحياء “التآزر” ، وذلك في إطار اتفاق بين عمالة الحي الحسني، ونادي روتاري الدار البيضاء مارينا والجمعية. كما سيتدخل عدد من الأطباء المتطوعين من مختلف التخصصات لتقديم خدماتهم لفائدة المرضى من كبار السن .

ومن شأن هذا المركز، الذي يقع بقلب عمالة الحي الحسني، التي يقدر عدد ساكنتها بأزيد من 500 ألف نسمة، توفير وتلبية احتياجات هذه الفئة من الساكنة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المركز، الذي ترأس حفل افتتاحه عامل عمالة الحي الحسني السيدة خديجة بن الشويخ، تم إنشاؤه من قبل نادي روتاري الدار البيضاء مارينا، بالشراكة مع هذه العمالة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجمعية “التآزر” ووزارة الصحة.

وتندرج هذه المبادرة، ، ضمن المحاور السبع الاستراتيجية للروتاري الدولي في الشق المتعلق بمكافحة الأمراض.

(ومع)