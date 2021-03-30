توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الثلاثاء)، أن تكون السماء غائمة جزئيا بالسهول الشمالية والريف والأطلس المتوسط والواجهة المتوسطية حيت ستكون مصحوبة بقطرات مطرية محلية ، فيما ستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالنصف الشمالي وصافية إلى قليلة السحب بالجنوب، مع هبوب زوابع رملية كثيفة بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي والأطلس ومنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 و15 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و20 درجة عموما بباقي ربوع البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و23 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية وجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبيةن وما بين 22 و26 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية ومناطق دكالة وعبدة والشياظمةن وما بين 26 و32 درجة بباقي سهول المحيط الأطلسي والسهول الواقعة غرب الأطلس والسايس وبداخل منطقة سوس.