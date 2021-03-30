انخفاض حركة النقل الجوي بنحو 92 بالمائة بمطار الصويرة

سجلت حركة نقل المسافرين عبر مطار الصويرة موكادور الدولي، نهاية فبراير الماضي، انخفاضا بنسبة 91,73 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020.

ووفقا للمكتب الوطني للمطارات، فقد استقبل المطار الدولي لحاضرة الرياح، حتى نهاية فبراير الماضي، ما مجموعه 2612 مسافرا، مقابل 31 ألفا و566 مسافرا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويعزى هذا التراجع إلى تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتوقف حركة النقل الجوي لأشهر عدة.

يذكر أن عدد المسافرين الذين استعملوا مختلف مطارات المملكة، خلال فبراير الماضي، شهد تراجعا بنسبة 47 ر78 في المائة، حيث انخفض مجموع المسافرين إلى 420 ألفا و384 مسافرا، مقابل مليون و952 ألفا و145 مسافرا في فبراير 2020.