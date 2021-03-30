كيف يستعد الأسود لبوروندي؟

خاليلوزيتش برمج ثلاث حصص وتشيلسي والأنتر يضغطان لإراحة زياش وحكيمي

يشرع المنتخب الوطني، اليوم (السبت)، بمركز محمد السادس في المعمورة، ضاحية سلا، في التحضير لمباراة بوروندي الثلاثاء المقبل بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون 2022.

وحل المنتخب الوطني ضيفا على نظيره الموريتاني، أمس (الجمعة)، بملعب الشيخ ولد بيديا بنواكشوط، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة الخامسة، قبل العودة مباشرة إلى المغرب عبر طائرة خاصة، للتحضير لمباراة بوروندي.

التحضير لبوروندي

وعلمت «الصباح» أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، برمج ثلاث حصص تدريبية بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، قبل مواجهة منتخب بوروندي الثلاثاء المقبل بالرباط.

ويكتفي اللاعبون بخوص حصة خفيفة، اليوم (السبت)، بمركز محمد السادس، لإزالة العياء واسترجاع الطراوة البدنية، إذ ينتظر أن يشارك فيها أغلب اللاعبين، فيما سيخوض لاعبون آخرون تمارين لتقوية العضلات، حسب البرنامج الإعدادي المحدد سلفا.

وينتظر أن تعرف الحصة الثانية، غدا (الأحد)، مشاركة جميع اللاعبين وسيركز فيها المدرب خاليلوزيتش على الجانب التكتيكي، فيما سيخوض المنتخب الوطني الحصة الثالثة، بعد غد (الاثنين)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، للاستئناس بأرضيته، طبقا للإجراءات المعمول بها. وسيعتمد فيها الناخب الوطني على نظام اللعب، الذي ينهجه أمام بوروندي.

هل يرضخ خاليلوزيتش للأنتر وتشيلسي؟

كشفت مصادر مطلعة أن تشيلسي الإنجليزي وأنتر ميلان الإيطالي طلبا من خاليلوزيتش إراحة لاعبيهما حكيم زياش وأشرف حكيمي خلال المباراة الثانية أمام بوروندي، الثلاثاء المقبل، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات «كان الكامرون».

وعلمت «الصباح» أن الفريقين يصران على الاكتفاء بإجراء كلا اللاعبين مباراة واحدة، لتفادي تعرضهما لإصابة مفاجئة، كما شدد على ضرورة إخضاعهما لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.

وكشف المصادر نفسها، أن خاليلوزيتش لم يبد ردة فعل إزاء طلب تشيلسي وأنتر ميلان، خصوصا أنه يراهن على الفوز على بوروندي، من أجل الارتقاء في الترتيب العالمي، الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم شهريا.

ولم تستبعد المصادر نفسها إمكانية ظهور لاعبين آخرين في تشكيلة الأسود أمام بوروندي، لرغبة خاليلوزيتش في الوقوف على موهلاتهم الفنية والبدنية.

طائرة خاصة لنقل حكيمي

خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طائرة خاصة لأشرف حكيمي، لاعب أنتير ميلانو الإيطالي، من أجل حضور مباراتي موريتانيا وبوروندي، لحساب الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس إفريقيا للأمم.

وعلمت «الصباح»، أن جامعة الكرة اضطرت إلى إيفاد طائرة خاصة لأشرف حكيمي، بسبب الصعوبات التي واجهته، في الالتحاق بتجمع المنتخب الوطني، سيما أن أنتير ميلانو أدخل جميع لاعبيه للحجر الصحي، بعد إصابة أحد لاعبيه وحارس المرمى بفيروس «كورونا»، إضافة إلى إلغاء مباراته عن الدوري الإيطالي الممتاز أمام ساسولو.

ومن المنتظر أن تخصص جامعة الكرة طائرة خاصة لعودة حكيمي وسفيان أمرابط إلى إيطاليا، بالنظر إلى قرار تعليق الرحلات الجوية، الذي أقرته مجموعة من الدول الأوربية، ضمنها إيطاليا.

“كورونا” يهدد بوروندي

يفتقد المنتخب البوروندي عنصرين، خلال المباراة التي تجمعه بنظيره المغربي الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

ويغيب سايدو بيراهينو، عميد منتخب بوروندي، والمدرب جيمي نديازيبي، عن مباراة المنتخب الوطني، المقرر إجراؤها بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بسبب إصابتهما بفيروس «كورونا»، بعد أن أجرت البعثة البوروندية التحاليل، خلال انطلاق التجمع الإعدادي، استعدادا لمباراة إفريقيا الوسطى، التي احتضنتها العاصمة بوجانبورا، أمس (الجمعة)، لحساب الجولة الخامسة.

وحسب معطيات «الصباح»، فإن بوروندي تعد من الدول الإفريقية، التي تعرف انتشار فيروس «كورونا» بمدنها، غير أنها لا تحترم الإجراءات الصحية في هذا الجانب، ما دفع الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلى تحذيرها، علما أن الاتحاد المحلي لكرة القدم، تمكن من إقناع السلطات بحضور أربعة آلاف مشجع لمباراة إفريقيا الوسطى.

وقررت السلطات المغربية فرض إجراءات صحية بمطار البيضاء على بعثة المنتخب البوروندي، في مقدمتها إجراء تحاليل الفحص عن فيروس «كورونا»، قبل الخروج من بهو المطار، والالتحاق بالفندق المقرر أن يقيم فيه بالرباط.

إنجاز: عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن