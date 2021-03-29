كورونا…97 حالة إصابة جديدة و9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و233 حالة شفاء، و9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و302 ألفا و897 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 3 ملايين و455 ألفا و603 أشخاص. وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 494 ألفا و756 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 482 ألف و585 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8807 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين البيضاء-سطات (51)، وجهة الداخلة وادي الذهب (14 حالة) وجهة مراكش آسفي (13) وجهة الرباط سلا القنيطرة (10) و3 حالات بكل من جهة الشرق وجهة فاس مكناس، وحالة واحدة بكل من جهة سوس ماسة وجهة بني ملال خنيفرة وجهة كلميم واد نون.