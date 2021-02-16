صفحة “Save Casablanca” : عين البيضاويين التي لا تنام

في مواجهة العديد من المشاكل المرتبطة بالتدبير المحلي لشؤون العاصمة الاقتصادية ، رأت النور صفحة أطلق عليها “Save Casablanca “، وذلك على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي ، والتي حددت لنفسها هدفا أساسيا يتمثل في الدفاع عن تراث وذاكرة هذه المدينة .

وهكذا اختار الآلاف من المنتمين للمجموعة المشكلة لهذه الصفحة ، تقاسم مشاكل وتطلعات المدينة ، عبر شبكات التواصل الاجتماعي ( فايسبوك) ، باعتبار ذلك وسيلة يقظة مواطنة ، تروم المساهمة في وضع حد لحالة الأرق التي تعيشها المدينة ، مع حصر المسؤوليات ، وتقديم مقترحات عملية ، علاوة على المساهمة في التنمية المحلية.

ويعتبر اللجوء إلى شبكات التواصل الاجتماعي ، رد فعل منطقي من بعض سكان البيضاء المهتمين بمستقبل مدينتهم ، خاصة في الشق المتعلق بالتدبير المحلي والنظافة والبنيات التحتية الأساسية .

وتوفر الشبكات الاجتماعية فعليا ، فرصة جيدة لجميع المواطنين والمجتمع المدني للتعبير بشكل حر ، وإسماع أصواتهم لمن يهمهم الأمر .

وتعمل هذه الحركة ، من خلال مساهمات مختلفة (نصوص وصور وفيديوهات) على التواصل بشكل إيجابي ، من أجل تقاسم مختلف الاختلالات والعيوب التي تعاني منها العاصمة الاقتصادية ، وذلك في أفق المساعدة على إيجاد الحلول المناسبة ، وتحفيز صناع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة .

(و م ع)