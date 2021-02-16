بن سليمان…أزيد من 61 مليون درهم لتعزيز البنية التحتية الطرقية

أعطيت، أمس (الاثنين) بمدينة بنسليمان، الانطلاقة لمشاريع تنموية تخص تعزيز البنية الطرقية بالمدينة، بغلاف استثماري يفوق 61,959 مليون درهم.

وتروم هذه المشاريع، التي يسهر على إنجازها المجلس الإقليمي في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة بنسليمان، تحسين مستوى البنيات التحتية الطرقية، وخاصة على مستوى الأحياء الشعبية والمدينة القديمة، لتسهيل ولوج الساكنة المحلية إلى الخدمات الأساسية.

وتتوزع الكلفة المالية المخصصة لإنجاز وتنفيذ هذه المشاريع على حصتين، تبلغ قيمة الحصة الأولى أزيد من 31 مليون درهم، مخصصة لتهيئة 11 شارعا وزقاقا، خلال مدة إنجاز تصل إلى 12 شهرا.

فيما تقدر الحصة الثانية بأزيد من 30 مليون درهم، موجهة لتهيئة وبناء 13 شارعا وزقاقا، تصل فيها مدة الأشغال أيضا إلى 12 شهرا.

وبهذا الصدد، أوضح رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان خليل الدهي أنه إضافة إلى المشاريع التي أعطيت انطلاقتها، هناك أزيد من 20 مشروعا إما تم إنجازها، أو هي في طور الإنجاز، بكلفة مالية تفوق 100 مليون سنتيم.

ومن جهتها، أبرزت المديرة الإقليمية لوزارة السكنى وسياسة المدينة ببنسليمان ماجدة الدحماني أن هذا المشروع يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والوزارة، مضيفة أن هذه الأخيرة ساهمت بمبلغ 110 مليون درهم مقسمة على شطرين، الأول بقيمة 98 مليون درهم، ويهم إعادة تأهيل مجموعة من الأزقة والشوارع بالمدينة، والثاني قيمته 12 مليون درهم، مخصصة من أجل تهيئة حديقة لالة مريم.

وبخصوص طبيعة المشاريع التي أعطيت انطلاقتها يوم أمس، ذكر مدير المصالح بالمجلس الإقليمي لبنسليمان يونس بوركي أنها تغطي عددا من المجالات الحيوية بالنسبة للساكنة، وتشمل البنيات التحتية الطرقية، والإنارة العمومية، ومجال الصحة، والتعليم، والنقل المدرسي، والمساحات الخضراء وغيرها.