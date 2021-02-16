المجلس العلمي بالفقيه بنصالح…حملة حول أهمية التلقيح ضد كورونا

نظم المجلس العلمي المحلي بالفقيه بن صالح أمس (الاثنين) حملة تحسيسية للوقاية من كوفيد 19، والأهمية الحيوية لعملية التلقيح في مواجهة هذا الوباء.

وتندرج هذه الحملة ، التي احتضنتها الثانوية التأهيلية أم الربيع بجماعة أحد بوموسى ، في إطار برنامج عمل تحسيسي يشرف عليه المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالفقيه بن صالح بالمؤسسات التربوية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والالتزام بمختلف التدابير والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة .

وتضمن برنامج اللقاء التواصلي التحسيسي، الذي أطره أعضاء المجلس ، كلمات توعوية حول الفيروس وطرق الوقاية منه، وأهمية الوقاية وحفظ الصحة من المنظور الديني ، إضافة إلى فوائد التلقيح ودوره في تحقيق المناعة الجماعية للمواطنين والمجتمع، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وشكل اللقاء فرصة لإبراز السبل والتوجيهات الكفيلة بتأمين الوقاية والسلامة الصحية لمكونات الوسط المدرسي ، وتعميق الوعي لدى الناشئة والتلاميذ بإيلاء أهمية مركزية لقيمة الصحة ومستلزمات الوقاية من الأوبئة في حياتهم الخاصة والعامة.

وشهد هذا اللقاء التواصلي والتحسيسي تسليم المجلس العلمي المحلي للفقيه بن صالح مجموعة من الكمامات ومواد التعقيم لفائدة إدارة المؤسسة التعليمية المذكورة.