المغرب يرحب بانتخاب إفريقية رئيسة لمنظمة التجارة العالمية

قال سفير المملكة بجنيف عمر زنيبر، أمس الاثنين ، إن المغرب يرحب بترأس امرأة إفريقية من بلد نامي، لأول مرة، لمنظمة التجارة العالمية. وجاء ذلك بمناسبة تعيين النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويلا على رأس هذه المنظمة .

وأضاف زنيبر، في مداخلة له خلال الاجتماع، الذي تميز بانتخاب المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، “إنه مصدر ارتياح كبير للبلدان النامية عامة وللبلدان الإفريقية بالخصوص”.

وأبرز، في هذا السياق، أن الإجماع الذي ساد تعيين أوكونجو إيويلا بمقدوره أن يعزز مهمتها الجديدة ويوفر الدعم الضروري لإعطاء زخم للمفاوضات الجارية في أفق انعقاد المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية.

وسلط زنيبر ، بهذه المناسبة ، الضوء على أولويات المغرب ، مبرز أن المملكة تظل متشبثة بشكل تام بالنظام التجاري متعدد الأطراف “لأنه النظام الوحيد الذي يسمح لكل واحد ، مهما كان حجمه أو قوته ، بالمشاركة في بلورة قواعد التجارة وضمان تطبيقها”، مسجلا أن المغرب يأمل في أن تضع منظمة التجارة العالمية خارطة طريق طموحة وأن تكون في مستوى تحديات التجارة العالمية.

(و م ع)