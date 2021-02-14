زاكورة .. حجز طن و350 كيلوغرام من مخدر الشيرا

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بزاكورة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في حدود الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم الأحد، من إجهاض محاولة لتهريب المخدرات وحجز طن و350 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم حجز هذه الكمية من المخدرات في عملية أمنية تم تنفيذها بمنطقة “بوربيعة” بقيادة تينزولين ضواحي زاكورة، حيث تم ضبط سيارة تحمل لوائح ترقيم مزورة وعلى متنها خمسين رزمة من مخدر الشيرا يناهز وزنها طن و350 كيلوغراما.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن تواصل إجراءات البحث والتحري في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض توقيف مستعملي هذه السيارة المستخدمة في التهريب، وكذا تشخيص هويات كل المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

(و م ع)