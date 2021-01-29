كورونا…تعبئة 234 نقطة تلقيح قارة بجهة درعة تافيلالت

قال خالد السالمي، المدير الجهوي للصحة لجهة درعة تافيلالت، إنه تمت تعبئة 234 نقطة تلقيح قارة بالجهة في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.

وأبرز السالمي، أنه أعدت أكثر من 600 نقطة متنقلة في مختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت ضمن المرحلة الأولى من هذه الحملة.

وأضاف أنه تمت تعبئة أكثر من 1200 من الموارد البشرية التابعة لقطاع الصحة والسلطات الجهوية والإقليمية ومتطوعي الهلال الأحمر المغربي، وأكثر من 100 سيارة لنقل الفرق المتنقلة من أجل تلقيح الأشخاص المتواجدين في المناطق النائية.

وذكر بالاستعدادات التي تم القيام بها في إطار عمل اللجنة الجهوية، التي يترأسها والي جهة درعة تافيلالت، وكذا اللجان الإقليمية التي يشرف على عملها عمال أقاليم الجهة، لاسيما توفير الدعم اللوجستيكي والموارد البشرية.

وتقرر إجراء حملة التلقيح بالجهة بشكل تدريجي، مع منح الأولوية للعالم الحضري والمناطق التي تعرف تسجيل عدد كبير من حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان قد تم البدء، مساء أمس الخميس، بتلقيح الأطر التابعة لوزارة الصحة بالجهة، والذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.