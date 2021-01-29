“كوفيد-19”.. انطلاق حملة تلقيح مهنيي الصحة بالرباط

انطلقت مساء أمس الخميس بالرباط، عملية تلقيح مهنيي قطاع الصحة ضد فيروس “كوفيد-19″، في أجواء من التعبئة والإرادة القوية لضمان إنجاح هذه الحملة الوطنية، وفق معايير الأسبقية للفئات المستهدفة التي وضعتها وزارة الصحة.

وتستهدف الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كوفيد-19″، التي أشرف الملك محمد السادس على إطلاقها أمس الخميس بالقصر الملكي بفاس، بطريقة تدريجية، الفئات المستهدفة، وخاصة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد -19 ومضاعفاته، ويتعلق الأمر، بالأساس، بمهنيي الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والقوات المسلحة الملكية وكذا نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة.

ويتعلق الأمر، كذلك، بالأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق، وفي مرحلة أولى، المناطق الأكثر عرضة لمعدلات مرتفعة من العدوى.

(و م ع)