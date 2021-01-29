ريادة الأعمال النسائية… رافعة أساسية لتعزيز تمكين النساء

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أمس ( الخميس)، أن المقاولات النسائية وريادة الأعمال بصيغة المؤنث تشكل رافعة أساسية من أجل تعزيز تمكين النساء.

وأوضحت المصلي، في كلمة تلتها باسمها مديرة مديرية المرأة بالوزارة فاطمة بركان، خلال ندوة رقمية نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب – فرع طنجة-تطوان-الحسيمة، أن المسلسل الذي انخرطت فيه المملكة من أجل إحقاق المساواة بين الجنسين يروم تعزيز انخراط المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الأزمة الصحية أبانت عن أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في المساهمة في معركة مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، متوقفة عند سلسلة من المشاريع الهامة التي عملت على تنفيذها المملكة على مدار العقد الماضي في مجال تمكين النساء، ومن بينها الخطة الحكومية للمساواة.