تجديد اعتماد شهادة إيزو 9001 الخاصة بتدبير الادخار

حصلت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير على تجديد اعتماد شهادة إيزو 9001 نسخة 2015 عن نظام إدارة جودة الخدمات المتعلقة بتدبير الادخار.

وذكرت المجموعة في بلاغ لها ، أنها حصلت على تجديد هذا الاعتماد ، عقب عمليات التدقيق التي أشرف عليها المكتب الدولي لمنح شهادات التصديق والجودة TUV Rheinland، والتي يغطي نطاقها الخدمات التالية: الأمانات، المهن القانونية، الإدخار المؤسساتي، الخدمات البنكية، صندوق التكافل العائلي، تدبير الشبكات”.

وحسب المجموعة ، فإن تجديد هذه الشهادة يؤكد التزامها بالتحسين المستمر لآليات اشتغالها ، ضامنة بذلك لجميع الزبناء والأطراف المعنية خدمات طبقا للمواصفات والمقاييس العالمية لإدارة الجودة، مع تسليط الضوء على الطبيعة الابتكارية لعروضها وخدماتها.

وتندرج توجهات سياسة الجودة لنشاط تدبير الادخار في إطار رؤية المجموعة في مجال التميز العملياتي، والمراقبة الموطدة للمخاطر وإرضاء الزبناء.

كما يشكل تجديد هذه الشهادة اعترافا إضافيا بالأدوار التي تضطلع بها مجموعة الإيداع والتدبير، القوية بخبرتها في مجال تعبئة وتأمين الادخار خدمة للصالح العام، والمجهودات التي تبذلها منذ عدة سنوات في مواكبة تنمية الاقتصاد الوطني والتي تعزز بشكل أكبر الدور الذي تلعبه باعتبارها “شريكا موثوق به”.

(و م ع)