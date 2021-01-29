إطلاق حملة للتلقيح ضد “كوفيد-19” بالعيون

انطلقت، مساء أمس (الخميس)، حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بالعيون، حيث تم إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح لمجموعة من أطر الصحة.

وهكذا، تلقى حوالي عشرة من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية التابعة لوزارة الصحة، الجرعة الأولى من اللقاح في المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي.

وتم إرسال الدفعة الأولى من جرعات اللقاح المخصصة لجهة العيون – الساقية الحمراء، التي تم استلامها أول أمس الأربعاء، في مطار الحسن الأول بالعيون، إلى باقي أقاليم الجهة، وهي بوجدور والسمارة وطرفاية.

وأكد المدير الجهوي للصحة، علي الهواري، أنه تمت تعبئة جميع السلطات والعاملين في القطاع الصحي لإنجاح هذه الحملة الوطنية للتلقيح.

وأوضح أن 16 نقطة للتلقيح تمت برمجتها لتنظيم هذه الحملة في العيون، بينها 10 في الوسط الحضري، و6 في الوسط القروي، و5 في السمارة، و5 في بوجدور، و7 نقاط للتلقيح في طرفاية.

وأشرف الملك محمد السادس، أمس الخميس بالقصر الملكي بفاس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، كما تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

(و م ع)