الرفع من الطاقة الاستيعابية لمركبات نقل المستخدمين والنقل المدرسي

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأنه تقرر الرفع من الطاقة الاستيعابية المسموح بها بالنسبة لمركبات نقل المستخدمين والنقل المدرسي في حدود 75 بالمائة.

وجاء في بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، أنها ” تنهي إلى علم المواطنين وكافة المهنيين بقطاع النقل الطرقي، أنه نظرا لاستئناف النشاط الاقتصادي بعد فترة الحجر الصحي العام بالبلاد والذي ترتب عنه ارتفاع الطلب على النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، فقد تقرر الرفع من الطاقة الاستيعابية المسموح بها بالنسبة لمركبات نقل المستخدمين والنقل المدرسي على غرار ما هو معمول به حاليا في قطاع نقل المسافرين والنقل السياحي، لتصبح الطاقة الاستيعابية لهذه المركبات في حدود 75 بالمائة وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار “.

وأكدت الوزارة على أهمية التقيد بالتدابير والإجراءات المتضمنة في دفتر التحملات الخاص بالنقل الجماعي للأشخاص في ظل هذه الجائحة، وذلك للحد من انتشار وباء ” كوفيد 19 ” وتداعياته السلبية.

وخلص البلاغ إلى أن مصالح الوزارة على الصعيد المركزي والمحلي تبقى رهن إشارة المواطنين والمهنيين من أجل ضمان التطبيق السليم لمضامين دفتر التحملات كما تضع رهن إشارتهم خدمات مركز النداء 4646 للإجابة عن استفساراتهم أو لتقديم شكاياتهم بخصوص التجاوزات التي قد يرصدونها.