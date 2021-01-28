الاتجار الدولي بالمخدرات يطيح بثلاثيني في الحسيمة

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالحسيمة، زوال أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة بعد قدومه من جماعة “أيت قمرة” ومحاولته تجاوز السد الإداري المنصب بحي “بوجيبار” بالحسيمة، مضيفا أن عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة أسفرت عن حجز 962 كيلوغراما من مخدر الشيرا مكونة من 29 رزمة، معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

(و م ع)