مشروع المنهاج الدراسي الجديد للأمازيغية لسلك التعليم الابتدائي

أعدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مشروع المنهاج الدراسي الجديد للغة الأمازيغية لسلك التعليم الابتدائي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه ستتم إحالة المشروع الجديد لهذا المنهاج على المفتشين وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية قصد الاطلاع وإبداء الرأي فيه، في أفق إعطاء الانطلاقة لإعداد النسخ الجديدة من الكتب المدرسية للغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، استعدادا للدخول المدرسي المقبل 2021 -2022، مضيفة أنه يمكن الإطلاع على مشروع المنهاج الجديد للغة الأمازيغية الخاص بسلك التعليم الابتدائي من خلال البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma.

وأشارت إلى أن الإجراء يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى المشروع الثامن المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي، وكذا استكمالا لحلقات مراجعة المنهاج الدراسي لسلك التعليم الابتدائي.