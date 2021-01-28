بني ملال-خنيفرة… برنامج طموح لإعطاء زخم للسياحة الجبلية

يعد التوقيع يوم الثلاثاء في بني ملال على برنامج السياحة المستدامة سويسرا-المغرب خطوة تاريخية نحو إعطاء زخم جديد للسياحة الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة.

وقد أعطيت الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج ، الذي يطمح إلى تعزيز الدينامية السياحية بجهة بني ملال خنيفرة على مدى السنوات الأربع المقبلة، بالتوقيع على اتفاقية تتعلق بتطوير وتحفيز الاستثمار السياحي على مستوى الجهة، واتفاقية لإحداث “آلية دعم تقنية ومالية تهدف إلى إعادة تأهيل الإيواء السياحي القروي بالجهة….”.

ويندرج برنامج السياحة المستدامة سويسرا-المغرب في إطار اتفاقية ثنائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الاتحاد السويسري من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب. ففي أبريل 2019 ، وافقت كتابة الدولة في الاقتصاد السويسري على تمويل برنامج السياحة المستدامة في المغرب.

ويهدف التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية لكتابة الدولة في الاقتصاد السويسري، على مستوى قطاع السياحة إلى مساعدة البلدان الشريكة على تطوير سلسلة القيم السياحية المستدامة من أجل المساهمة في تعزيز الاقتصاد ، وخلق فرص الشغل والحد من الفقر.

ومن المقرر أن يواكب هذا المشروع، الممول بصفة مشتركة بين كتابة الدولة في الاقتصاد السويسري والشركة المغربية للهندسة السياحية بغلاف مالي قدره 38 مليون درهم، جهة بني ملال-خنيفرة، وبشكل خاص إقليمي أزيلال وبني ملال، لتنمية السياحة الجبلية المستدامة (على المستويين الوطني والدولي)، بهدف تحسين المداخيل وخلق فرص عمل جديدة بالنسبة للنساء والشباب على وجه الخصوص.