تراجع حركة النقل الجوي بمطار الحسيمة ب 77 في المائة

عرفت حركة النقل الجوي بالمطار الدولي الحسيمة الشريف الإدريسي خلال عام 2020 تراجعا بنسبة تصل إلى 77.51 في المائة.

وحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد مستعملي مطار الشريف الإدريسي بين يناير ودجنبر من العام الماضي 20 ألفا و 715 مسافرا، مقابل 92 ألفا و121 مسافرا خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

وعلى مستوى شهر دجنبر الماضي، فقد استعمل المطار 2252 مسافرا، مقابل 5056 مسافرا خلال دجنبر من عام 2019، وهو ما يعادل تراجعا بنسبة 55.46 في المائة وحصة بنسبة 0.36 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي بمطارات المملكة.

ويعتبر مطار الحسيمة الشريف الإدريسي ثاني أهم معبر جوي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بعد مطار طنجة ابن بطوطة الدولي، الذي استقبل العام الماضي ما مجموعه 490 ألفا و 488 مسافرا، أي بتراجع بنسبة 63.85 في المائة مقارنة مع 2019.

يذكر أن مجموع عدد المسافرين في مختلف مطارات المملكة خلال السنة الماضية بلغ 7 ملايين و150 ألف و277 مسافرا، مقابل 25 مليون و75 ألف و95 مسافرا خلال سنة 2019، أي بتراجع بلغ معدله 71.48 في المائة.

ويعود سبب هذا التراجع المحسوس في عدد المسافرين وحركة الطيران في مختلف مطارات المملكة إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على العديد من القطاعات على الصعيد العالمي ومنها قطاع النقل الجوي.