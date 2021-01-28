ورزازات… دورة تكوينية حول التعليم الأولي

نظمت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بورزازات، أخيرا، بالجماعة الترابية اغرم نوكدال وتيديلي، دورة تكوينية لفائدة مربي التعليم الأولي بالمنطقة.

وذكرت المديرية أن هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار تفعيل مشاريع القانون الإطار رقم 17-51 حو منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع رقم 1 المتعلق بالارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه.

كما تأتي في إطار برنامج الدورة الأولى للقافلة الإقليمية للتعليم الأولي بورزازات التي تهدف إلى تكوين الأطر التربوية والتحسيس بأهمية مرحلة التعليم الأولي ضمن المسار التربوي للتلميذ.

ونظمت هذه القافلة، التي شملت مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، تحت شعار “التعليم الأولي رافعة لتحسين التمدرس وتجويد التعلمات”.

وتم خلال هذه الدورة التكوينية، التي احتضنتها الثانوية الإعدادية الأطلس الكبير باكويم، تقديم عروض تضمنت معطيات وإحصائيات حول التعليم الأولي بإقليم ورزازات، وتطرقت لدور وسائل العمل في تحفيز الطفل وتفتح شخصيته، إضافة إلى توزيع الشهادات التقديرية والوسائل التعليمية على مربيات التعليم الأولي بالأقسام المدمجة بالجماعة الترابية لاغرم نوكدال وتيديلي.