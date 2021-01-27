تقنيات متطورة لإنجاح حملة التلقيح ضد كورونا

تم اليوم الأربعاء بالبيضاء، على هامش استقبال الشحنة الأولى من لقاح مجموعة الأدوية الصينية “سينوفارم”، تسليط الضوء على جملة من التقنيات اللوجستيكية والمعلوماتية المتطورة المعتمدة أساسا لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، مع التركيز بشكل خاص على الجوانب المتعلقة بالتتبع وسلسلة التبريد .

وصرح مسؤولون بوزارة الصحة و لدى شركة Almav Logistics، أثناء تواجدهم بمقر الوكالة المستقلة للتثليج بالبيضاء (RAFC) حيث تم تنفيذ إجراءات مراقبة دفعة اللقاحات، أن هناك سلسلة من الإجراءات المختلفة تم اعتمادها من أجل إنجاح هذه الحملة، إلى جانب الخطوات الواجب اتخاذها قبل عملية التوزيع بمختلف جهات المملكة.

وقال ياسين أديب، المدير العام لشركة Almav logistics , المكلفة بالجانب اللوجستيكي ” لقد عبأنا كافة الوسائل اللوجستيكية والتقنيات المعلوماتية لضمان نجاح هذه الحملة بجميع أنحاء التراب الوطني، في إطار شراكة القطاعين العام والخاص مع كل من وزارة الصحة وباقي جهات المعنية “.

من جانبه ، أشار نجم باسماعيل، المسؤول عن تخزين وتوزيع اللقاح الخاص بكورونا المستجد ، إلى أن هذا التسليم يخضع لرقابة تتعلق، من بين أمور أخرى، بدرجة الحرارة المطلوبة وجودة المنتج وكذا الكمية المعلنة من قبل الشركة الصينية وتاريخ نهاية الصلاحية.

وأضاف أنه سيتم بعد ذلك أخذ العينات لإرسالها إلى المختبر الوطني المكلف بهذه العملية ، للتحقق من صحتها قبل البدء في التوزيع المقرر في اليوم ذاته .

(و م ع)