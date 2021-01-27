890 إصابة جديدة و1358 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1358 حالة شفاء، و20 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 468 ألف و383 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 446 ألف و181 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95.3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8207 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (338)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (189)، والشرق (94)، والرباط-سلا-القنيطرة (74)، ومراكش آسفي (68)، وسوس-ماسة (48)، والعيون الساقية الحمراء (21)، وبني ملال-خنيفرة (18)، ودرعة تافيلالت (16)، وفاس-مكناس (11)، والداخلة-وادي الذهب (10)، وكلميم واد نون (3).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الشرق (7)، والدار البيضاء-سطات (6 حالات)، وحالتين بكل من جهات طنجة – تطوان -الحسيمة ومراكش آسفي وفاس مكناس، كما تم تسجيل حالة واحدة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1288,9 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2.4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 13 ألفا و995 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 95 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 772 حالة، 63 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و408 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 24,4 في المائة.