توضيحات بخصوص إضراب معتقل من “حراك الريف” عن الطعام

أفادت إدارة السجن المحلي بالناظور 2 بأن السجين (م.ب)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، لم يتقدم بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام إلى إدارة المؤسسة السجنية ،ويتسلم وجباته الغذائية بشكل عادي .

وأوضحت المؤسسة السجنية ، في بيان توضيحي، اليوم الأربعاء، أنه “خلافا لما يروج ببعض المواقع الإلكترونية بخصوص دخول السجين (م.ب)، المعتقل بالسجن المحلي بالناظور2 على خلفية أحداث الحسيمة، في إضراب عن الطعام”، فإن السجين المذكور “لم يتقدم بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام إلى إدارة المؤسسة السجنية ويتسلم وجباته الغذائية بشكل عادي”.

وأضافت المؤسسة السجنية أنها لم تقم كذلك “بتصنيف المعني بالأمر في الصنف “أ” كما تم الترويج له عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي”.

واستنكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،بالمناسبة، “قيام بعض المواقع الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر هذه الأخبار الكاذبة دون أن تكلف نفسها عناء التحقق من مدى صحتها”.

(و م ع)