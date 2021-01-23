التعليم الأولي.. جهة الرباط ترفع سقف الطموحات

في غضون سنوات قليلة، تم بذل مجهود كبير في مجال التعليم الأولي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، حيث يتجاوز عدد المسجلين نسبة الثلثين.

إن هذا الورش، باعتباره ذا أثر اجتماعي قوي، يستفيد في جزء كبير منه من مساهمات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والموجهة نحو تعميم التعليم الأولي وتنمية الموارد البشرية.

وبلغة الأرقام، فإن ما لا يقل عن 115 ألفا و370 طفلا تم تسجيلهم بالتعليم الأولي برسم 2019 – 2020، من ضمنهم 35 ألفا و763 بالتعليم العمومي ( 45.53 بالمائة بالوسط القروي)، حسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط – سلا – القنيطرة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تمكن حوالي 30 ألف تلميذ من الالتحاق بالتعليم الأولي الخصوصي، أي بزيادة بنسبة 25.88 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، بينما تم تسجيل 49 ألف و700 آخرين بالتعليم الأولي التقليدي (43.12 بالمائة).

وقامت الأكاديمية، خلال هذا الموسم الدراسي، بتوفير اللوازم الديداكتيكية ووسائل العمل لأزيد من 830 قسم للتعليم الأولي، وإدماج 795 مؤسسة تعليمية عمومية وخصوصية بالجهة محتضنة لأقسام التعليم الأولي في البرامج التربوية البيئية. وبلغ عدد الأطفال في وضعية إعاقة بالتعليم الأولي 240 طفلا(ة) منهم 132 طفلا(ة) بالتعليم العمومي.

يشار إلى أن إجمالي الدعم الممنوح للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة، بلغ 3.9 مليار درهم برسم قروض الأداء و3.1 مليار درهم برسم اعتمادات الالتزام لـ 2019.

(و م ع)