1,45 مليار درهم لإنجاز برامج التعليم منذ 2019

قالت التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إنه تم رصد ميزانية إجمالية تقدر ب 45ر1 مليار درهم لإنجاز عدة برامج في مجال التعليم خلال الفترة 2019/2020.

وذكرت التنسيقية في بلاغ لها اليوم السبت بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، الذي يحتفل به يوم 24 يناير من كل سنة، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وضعت في إطار الإجراءات التي تهدف إلى تقليص الفوارق في مجال التعليم والمساهمة في تعزيز الرأسمال البشري، سلسلة من التدخلات المتعلقة بقطاع التعليم، سيما من خلال برنامجها الرابع “الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة”.

وأضاف البلاغ أن دعم التعليم الأولي يعد أحد المحاور الرئيسية لهذا البرنامج، نظرا للدور الهام لمرحلة التعليم الأولي في التقليص من الهدر المدرسي، والولوج إلى المدرسة الابتدائية، والتحسن العام في المسار التعليمي، مما يساهم في نهاية المطاف إلى تحسين مؤشر الرأسمال البشري الوطني.

وحسب المصدر ذاته، فإن طموح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يتجلى في دعم تعميم التعليم الأولي، سيما في المناطق القروية، مضيفا أنه تم خلال الفترة 2019/ 2020، افتتاح 1897 وحدة للتعليم الأولي على المستوى الوطني، لفائدة ما يقرب من 45 ألف مستفيد، كما أن 1117 وحدة ما تزال في طور الإنجاز.

(و م ع)