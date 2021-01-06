منظمة الصحة العالمية تدعو إلى زيادة اختبار فيروس كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إلى زيادة اختبار فيروس كورونا وتسلسله لمراقبة متغيراته، والاستجابة لها بفعالية.

وقال مدير عام المنظمة التابعة للأمم المتحدة تيدروس أذهانون غيبرييسوس ، في مؤتمر صحفي ، إن المتغيرات الجديدة تبدو أكثر قابلية للانتقال وتؤدي إلى تفاقم الوضع، مشيرا إلى أن عدد الحالات في العديد من البلدان بدأ يرتفع، لدرجة أن المستشفيات ووحدات العناية المركزة تمتلئ بمستويات خطيرة.

وأكد أن كوفيد19 ” لا يزال يمثل أزمة صحية كبرى ونحن في سباق لإنقاذ الأرواح وسبل العيش والقضاء على هذه الجائحة”، مضيفا أن العالم يخوض سباقا أيضا لمنع العدوى وتقليل الحالات وحماية النظم الصحية وضمان الحياة الآمنة أثناء طرح لقاحات فعالة وآمنة للسكان المعرضين لمخاطر عالية.

وشدد على أن العمل الجماعي وحده الكفيل “بالتغلب على الفيروس مع الحد أيضا من فرص تحوره بشكل أكبر يهدد الأدوات الصحية التي نتوفر عليها حاليا”، داعيا إلى وضع إنقاذ الأرواح وحماية العاملين في مجال الصحة والأنظمة الصحية على رأس الأولويات.