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اذاعة وتلفزيون

تأجيل معرض الكتاب بالبيضاء

منذ 3 ساعات
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أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة عن تأجيل الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، في ظل استمرار الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، أنه بالنظر أيضا إلى أن المعرض، الذي تنظمه بالبيضاء في فبراير من كل سنة، يعتبر مزارا سنويا لأعداد غفيرة من المواطنين من مختلف الأعمار طيلة عشرة أيام، داخل فضاء مغلق، وحرصا على السلامة الصحية للزوار والعارضين، فإنها قررت تأجيل دورة 2021 لاستحالة تنظيمها في موعدها المعتاد ككل سنة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن الموعد البديل لتنظيم هذه الدورة.

خالد العطاوي

منذ 3 ساعات
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