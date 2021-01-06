مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء :

– المحمدية وإفران : 39 ملمتر

– فاس : 38 ملم

– الدار البيضاء-أنفا : 35 ملم

– تازة وبنسليمان وتيط مليل : 32 ملم

– مكناس : 29 ملم

– الجديدة : 24 ملم

– الرباط-سلا والنواصر : 19 ملم

– الرباط المدينة : 17 ملم

– الشاون وسيدي سليمان : 16 ملم

– سطات : 15 ملم

– القنيطرة وآسفي : 13 ملم

– الحسيمة : 11 ملم

– العرائش : 10 ملم

– الناظور : 8 ملم

– تاوريرت : 7 ملم

– خريبكة : 6 ملم

– تطوان وبني ملال : 4 ملم

– تارودانت : 3 ملم

– وجدة وبنجرير : ملمتران

– أكادير المسيرة : ملمتر واحد

– طنجة ومراكش والصويرة المطار والصويرة الميناء وتزنيت : أقل من ملمتر