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مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ ساعتين
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في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء :

– المحمدية وإفران : 39 ملمتر

– فاس : 38 ملم

– الدار البيضاء-أنفا : 35 ملم

– تازة وبنسليمان وتيط مليل : 32 ملم

– مكناس : 29 ملم

– الجديدة : 24 ملم

– الرباط-سلا والنواصر : 19 ملم

– الرباط المدينة : 17 ملم

– الشاون وسيدي سليمان : 16 ملم

– سطات : 15 ملم

– القنيطرة وآسفي : 13 ملم

– الحسيمة : 11 ملم

– العرائش : 10 ملم

– الناظور : 8 ملم

– تاوريرت : 7 ملم

– خريبكة : 6 ملم

– تطوان وبني ملال : 4 ملم

– تارودانت : 3 ملم

– وجدة وبنجرير : ملمتران

– أكادير المسيرة : ملمتر واحد

– طنجة ومراكش والصويرة المطار والصويرة الميناء وتزنيت : أقل من ملمتر

منذ ساعتين
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