تافيلالت…استراتيجية لمواجهة تأثير التقلبات المناخية على الشبكة الطرقية

أكد المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء لجهة درعة تافيلالت، ميمون زمزامي، أن المديرية تعتمد استراتيجية استباقية تروم مواجهة تأثير التقلبات المناخية على الشبكة الطرقية بالمنطقة.

وأكد زمزامي، أن مرحلة الاستعداد للموسم الشتوي تبدأ منذ شهر يونيو من كل سنة، وتشمل صيانة وإصلاح آليات ومعدات التدخل واقتناء آليات جديدة لدعم أسطول آليات الأشغال العمومية، حيث تتوفر الجهة على 60 آلية.

وأبرز أنها تهم الصيانة الاعتيادية للشبكة الطرقية، عبر تنظيف منشآت صرف المياه، وشحن الأكتاد، وترميم القارعة، وتجديد وتقوية علامات التشوير، وتكوين السائقين والتقنيين على استعمال الآليات والصيانة الطرقية.

وأضاف أنه يجري أيضا تنظيم فرق التدخل وتحديد برنامج تموضع الآليات في النقط الحساسة من الشبكة الطرقية، إذ تتوفر الجهة على 750 نقطة انقطاع بسبب الفيضانات 1300 كلم بسبب الثلوج، واقتناء المواد الأولية اللازمة للعمل من المحروقات والحصى والملح والإسفلت وعلامات التشوير، وصيانة شبكة الاتصال باللاسلكي الموجودة في مختلف الآليات والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وأشار زمزامي إلى أن مرحلة التدخل لها أهميتها ضمن المهام التي تقوم بها المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، من أجل التصدي لتداعيات موجة البرد وسقوط الثلوج في مناطق نفوذ الجهة.