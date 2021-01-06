نشرة انذارية من المستوى الأحمر … أمطار ورياح قوية بهذه المناطق

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية محليا رعدية، ورياحا قوية مرتقبة ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية بعد يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى الأحمر، أنه من المتوقع أن تهم أمطار قوية محليا رعدية (110- 130 ملم/ 24 ساعة)، ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم إلى غاية السادسة من يوم الجمعة، عمالات وأقاليم طنجة-أصيلة والفحص- أنجرة والمضيق-الفنيدق وشفشاون وتطوان والعرائش وآسفي، وكذا المرتفعات التابعة للحسيمة وتارودانت والحوز، مشيرة إلى أنه يمكن أن ت تجاوز هذه الكميات بالمرتفعات التابعة للأقاليم المذكورة.

وأضافت المديرية، في نشرة من المستوى البرتقالي، أن أقاليم وعمالات أكادير إدوتنان، إنزكان أيت ملول، شتوكة آيت باها، الصويرة، شيشاوة، سيدي بنور، الجديدة، برشيد، النواصر، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، بنسليمان، الصخيرات، تمارة، الرباط، سلا، الخميسات، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، وزان، تاونات، ستشهد نفس الظاهرة الجوية (50-70 ملم/24 ساعة)، ابتداء من منتصف نهار اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل، منبهة إلى أنه ي حتمل أن تكون هذه الأمطار مصحوبة محليا بتساقط البرد.

كما ترتقب المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة من المستوى الأحمر، هبوب رياح قوية (100-120 كلم/ساعة)، بعد يوم غد الجمعة، في كل من الصويرة وشيشاوة والحوز وأزيلال وورزازات وتنغير وميدلت والرشيدية وفكيك.

وفي المستوى البرتقالي، يرتقب أن تشهد، اليوم الأربعاء، أقاليم وعمالات شيشاوة، الجديدة، الصويرة، آسفي، سيدي بنور، اليوسفية هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75و90 كلم في الساعة، فيما يتوقع أن تهم، غدا الخميس، عمالات وأقاليم الحوز، أسا- الزاك، شفشاون، شيشاوة، الدار البيضاء، برشيد، مديونة، المحمدية، النواصر، بنسليمان، سطات الجديدة، الرشيدية، الصويرة، فحص-أنجرة، العرائش، المضيق- الفنيدق، ميدلت، ورزازات، آسفي، سيدي بنور، طنجة-أصيلة، طرفاية، تارودانت، تنغير، اليوسفية، وزاكورة.

ومن المرتقب أن تهم أيضا هذه الظاهرة، يوم الجمعة، في كل من عمالات وأقاليم آسفي وجرادة وأكادير إدوتنان.