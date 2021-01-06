انخفاض حركة النقل الجوي بمطار الحسن الأول بالعيون بأزيد من 51 في المائة

عرفت الحركة الجوية بمطار الحسن الأول بالعيون، متم نونبر الماضي، انخفاضا بنسبة 51.46 في المائة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ حجم الحركة الجوية بمطار الحسن الأول بالعيون خلال هذه الفترة، 113 ألفا و 155 مسافرا متم نونبر، مقابل 233 ألفا و108 مسافرا خلال الفترة نفسها من سنة 2019.

فخلال شهر نونبر الماضي بلغ عدد الركاب الذين عبروا هذا المطار خلال الفترة المذكورة 12 ألفا و130 مسافرا، مقابل 23 ألفا و978 مسافرا خلال الفترة نفسها من سنة 2018، أي بانخفاض وصل إلى 49.41 في المائة.

وأضاف المصدر أن مطار الحسن الأول بالعيون سجل نسبة 3.24 في المائة من إجمالي المسافرين في مطارات المملكة، محتلا بذلك المرتبة العاشرة على الصعيد الوطني.

وسجلت الملاحة الجوية التجارية الإجمالية للمسافرين بمختلف مطارات المملكة انخفاضا بنسبة 81.24 بالمائة متم نونبر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. يذكر أن مطار الحسن الأول بالعيون حقق ارتفاعا في حركة النقل الجوي بنسبة 15.25 في المائة خلال سنة 2019، حيث بلغ عدد الركاب الذين عبروا هذا المطار خلال الفترة المذكورة 225 ألفا و610 مسافرا من متم سنة 2019.