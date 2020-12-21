انخفاض متواصل في عدد حالات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1980 حالة شفاء، و43 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 418 ألفا وحالتين منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، مضيفة أن مجموع حالات الشفاء التام ارتفعت إلى 380 ألفا و134 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 90,9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7000 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات ب232 حالة، والرباط سلا القنيطرة ب203 حالات، وطنجة-تطوان-الحسيمة (142)، وجهة الشرق (84)، وفاس-مكناس (75)، وسوس-ماسة (57)، ومراكش-آسفي (50)، وبني ملال-خنيفرة (15)، ودرعة-تافيلالت (13)، والداخلة-وادي الذهب (5)، وكلميم-واد نون (1).

أما الوفيات فتتوزع بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (10 حالة)، وجهة الرباط سلا القنيطرة (10)، وجهة فاس مكناس (6)، وجهة مراكش آسفي (5)، وجهة بني ملال خنيفرة (4)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (3)، وجهة الشرق (3)، وجهة سوس-ماسة (1)، وجهة كلميم واد نون (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1151,1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2,4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 6 آلاف و254 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و890 ألفا و125 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 30 ألفا و868 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 120 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1069 حالة، 88 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و722 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.