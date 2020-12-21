عالم روسي يقلل من خطورة السلالة الجديدة لكورونا

قلل عالم الأوبئة الروسي ميخائيل فافوروف ،اليوم الاثنين ، من خطورة السلالة الجديدة لفيروس كورونا ،التي ظهرت بجنوب بريطانيا.

واعتبر عالم الأوبئة الروسي أن الطفرة الجديدة للفيروس لن تسبب أشكالا أكثر خطورة من الفيروس الحالي ولن تزيد من معدل الوفيات.

وأكد ميخائيل فافوروف على أهمية ونجاعة اللقاحات المطروحة عالميا ،مشيرا الى أن الثوابت لا تتغير على التوالي، بالنسبة للسلالة الجديدة.

ورأى الخبير الروسي ضرورة عدم ترهيب الناس “بقصص عن فيروسات “جديدة”، و”طفرات فيروسية”، وظهور “الفيروس البريطاني “.

وكانت بعض الدول قد اتخذت قرارا يقضي بتعليق حركة الطيران مع الدول التي ظهرت فيها سلالة جديدة من الفيروس، نظرا لكون أن هذه السلالة أشد فتكا من سابقتيها.

وأعلنت بريطانيا منذ يومين ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر خطورة، مما نتج عنها إجراءات شديدة اتخذتها السلطات هناك وصلت إلى إغلاق بعض المناطق.