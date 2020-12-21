الاتحاد الاوروبي يجيز استخدام لقاح فايزر

اعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين الاثنين انها تجيز توزيع لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لكوفيد-19 في دول الاتحاد الاوروبي، وذلك بعد بضع ساعات من موافقة الوكالة الاوروبية للادوية على استخدامه.

وقالت فون دير لايين “لقد اجرت الوكالة الاوروبية للادوية تقييما دقيقا لهذا اللقاح وخلصت الى انه آمن وفاعل ضد كوفيد-19. استنادا الى هذا التقييم العلمي، نجيز استخدامه في سوق الاتحاد الاوروبي”، موضحة ان اولى عمليات التلقيح ستتم بين 27 و29 دجنبر.