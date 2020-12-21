ابتداء من الأربعاء … إجراءات إحترازية جديدة للتصدي لكورونا
قررت الحكومة، اتخاذ إجراءات احترازية، بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا – كوفيد 19، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 على الساعة التاسعة ليلا، ولمدة 3 أسابيع.
وأوضحت الحكومة في بلاغ لها اليوم الاثنين أن هذه الإجراءات تتعلق ب:
1. إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء؛
2. حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة؛
3. منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛
4. الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.
وأضاف البلاغ أنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.