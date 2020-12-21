الرصد الوبائي … 877 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1980 حالة شفاء، و43 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 418 ألف و2 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 380 ألف و134 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7000 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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