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الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … حصيلة قياسية للاصابات
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2808 حالة شفاء، و74 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 229 ألف و565 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 189 ألف و909 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3900 حالة.
الدار البيضاء سطات 2109
الشرق 663
الرباط سلا القنيطرة 658
طنجة تطوان الحسيمة 269
بني ملال خنيفرة 167
سوس ماسة 161
مراكش أسفي 157
فاس مكناس 69
العيون الساقية الحمراء 69
درعة تافيلالت 67
كلميم واد نون 58
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