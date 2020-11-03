الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … حصيلة قياسية للاصابات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2808 حالة شفاء، و74 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 229 ألف و565 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 189 ألف و909 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3900 حالة.

الدار البيضاء سطات 2109

الشرق 663

الرباط سلا القنيطرة 658

طنجة تطوان الحسيمة 269

بني ملال خنيفرة 167

سوس ماسة 161

مراكش أسفي 157

فاس مكناس 69

العيون الساقية الحمراء 69

درعة تافيلالت 67

كلميم واد نون 58

الداخلة وادي الذهب 48