نشرة خاصة … رياح قوية وأمطار رعدية بعدد من المناطق

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه يرتقب أن تهم رياح قوية محليا تبلغ سرعتها ما بين 75 و90 كلم في الساعة، يومي الخميس والجمعة المقبلين، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الرياح ستهم كلا من عمالات وأقاليم ميدلت، وبولمان، وأزيلال، والحوز، وتارودانت، وشيشاوة، وتنغير، وورزازات، وفكيك، وجرادة، وكرسيف، وتاوريرت، ووجدة، وبركان.

وأضاف المصدر ذاته، أن رياحا نسبيا قوية (ما بين 60 و65 كلم/س)، ستهم السواحل الأطلسية شمال أكادير، وسواحل البحر الأبيض المتوسط خلال نفس الفترة.

حسب المديرية، فإن بعض الأمطار الرعدية المعتدلة محليا ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير، ابتداء من يوم غد الأربعاء على الساعة السادسة مساء إلى غاية مساء يوم الخميس على الساعة الثامنة صباحا، مشيرة إلى أن هذه الأمطار ستكون مصحوبة محليا بتساقط ثلوج فوق القمم التي يفوق ارتفاعها 2100 م ( 10 إلى 40 سم) بأقاليم الحوز وشيشاوة وأزيلال وتنغير، وميدلت.